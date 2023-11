Donnerstag, 02 November 2023 | 44.306

Die Rechte der Menschen ...

was heißt eigentlich 'Menschen' ?

jetzt macht wieder das Stichwort von der Emanzipation die Runde ...

um nicht zu sagen die Renaissance...



das heißt ... die Schwachen ... die nichts Richtiges wollen bzw nicht können ...

geschweige 'machen' / unternehmen bzw eben 'machen' / handeln ...



... sollen sich von den Starken emanzipieren ...

das heißt ... sich von den Starken lösen ...



und nicht nur ihre Interessen selbst wahrnehmen ...

sondern überhaupt die ganze Macht übernehmen ...



und global die Interessen des Ganzen wahrnehmen ...

also inclusive der Interessen der Starken (???) ...



warum will denn nur das niemand wahrhaben ...

daß dieser völlig hirnverbrannte sozialistische Schwachsinn ...



seit Willy Brandt und vor allem Gerhard Schröder ...

und oder auch von Leuten wie Klaus von Dohnanyi et al ...



ganz zu schweigen von dem idealistischen Schwachsinn der 'Freien' ...

und oder gar dem ideologischen Schwachsinn der 'Grünen' ...



die Ursache allen politischen menschlichen 'natürlichen' Übels ist ...

aktuell der Kern des Krieges gegen Ukra-inerinnen und Ukra-iner ...



Afri-kanerinnen und Afri-kaner ... Asi-atinnen und Asi-aten ... etc und etc ...

mit dem Instrument der überholenden Kausalität zur Etablierung der Künstlichen Intelligenz



etwa so wie 'pro forma' (!) um Vorherrschaft auf dem Globus Kriege geführt werden ...

von Geisteskranken ... dabei ist die Vorherschaft im Welt-all längst entschieden ...



das ist nach wie vor so ...

wie wenn im Kindergarten die Jungen sich um das schönste Mädchen prügeln ...



dann aber schön mit Mutti oder Vati nach Hause gehen ...

und eben nicht begreifen können ...



daß sie die falsche Schule / Bildung / Erziehung bekommen ...

und ihr Leben von vornhein aufs falsche Gleis gestellt wird ...



und alles Weitere davon abhängt ... ob andere in der Entwicklung des Lebens ...

nochmal die richtigen Weichen stellen ... !!! ...



es sind gerade diese grünen und gelben und letztlich roten sozialistischen Klugscheißer ...

die ein natürliches Wachstum / die Umwelt / das Universum blockieren und explodieren



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Miasmathie / Misanthropie / Mimikry ...







