Dienstag, 31 Oktober 2023

Die Rechte der Menschen und ...

die Verantwortung der Verantwortlichen ...

mit der Verantwortung ist es bekanntlich so eine Sache …

die paradoxerweise eben auch zwei Seiten hat …



Verantwortung ‘übernehmen’ und Verantwortung ‘tragen’ … wobei auch wieder paradoxerweise

das ‘Tragen’ der qualitative und das ‘Übernehmen’ der quantitative Teil ist ...



die Katholische Kirche will jetzt zum Beispiel die Verantwortung ‘übernehmen’

für Schuld und Versagen … (für Mißbrauch etc welcher Art auch immer) ...



und das ist nicht nur paradox sondern vor allem auch anachronistisch …

denn ‘übernehmen’ kann man nur vorher (!) …



also dafür daß Mißbrauch nicht (!) geschieht ...

daß Versagen geschweige Schulkd eben nicht eintreten ...



wenn es dann also trotz und alledem passiert ‘ist’ … also im Nachhinein ...

kann man die Verantwortung nur noch 'tragen' … und das ist dann eben was ganz anderes ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die von ihrer geisteskranken Regierung Brexit-geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen / Schöpfung / Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Teufels Großmutter / Höllenqualen / Verdammnis ...







