Sonntag, 29 Oktober 2023 | 43.302

Die Rechte der Menschen und ...

die Risiken des Menschseins ...

das Leben ist bekanntlich immer lebensgefährlich …

praktisch vom ersten Moment der Zeugung an ist schon im Keim der Wurm drin … oder so ...



und es sieht so aus … als würde der Mensch nur deshalb groß und erwachsen …

um den Punkt zu erreichen … von dem es wieder abwärts geht ...



es gibt Strategen die sagen … der Krieg in der Ukra-ine würde nur deshalb geführt …

um alte Waffen und Munition endlich zu verbrauchen … und neue zu testen und zu entwickeln



und es sieht ganz so aus … als würde es über uns Menschen bzw unserer Welt …

also im so genannten Himmel … ein Wesen geben … gemeinhin genannt Gott …



der nach dem selben Prinzip handelt … also nicht müde wird … sich immer wieder neu

gemeine Attacken auszudenken … mit denen er die Menschheit unter Kontrolle halten kann ...



*



