Die Rechte der Menschen und ... der Wille der Menschen ...

seit Menschen-gedenken … also seit Menschen denken können …

und das in einem wahren Sinne nicht nur den Pferden überlassen …



weil die meistens wissen wo’s langgeht … möglicherweise also doch wegen der größeren Köpfe

gilt die Erkenntnis … ‘der Geist ist willig doch das Fleisch ist schwach’ …



und gilt die Regel … daß man die Hälfte dessen was man hat … also ca 50% … investieren muß …

um die andere Hälfte zu erhalten und nicht nur durch sondern auch weiter zu bringen …



nach einer neuen Studie liegt die diesbezügliche Investitionsbereitschaft in Deutschland ...

über alle Bereiche im Durchschnitt bei 14 % (vierzehn !) …



kein Wunder also … daß wir nicht vorankommen … auf dem Weg der das Ziel ist …

eben weil sich niemand auf den Weg macht … seit Angela Merkel’s ‘Spiel und Spaß ist das Ziel’ ...



*



die Politische Ausstellung ---

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten ...

die Hinduisten und Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Pflege Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Verwahrlosung Verdammnis ...







