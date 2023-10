Freitag, 27 Oktober 2023 | 43.300

Die Rechte der Menschen und ...

die Wahrnehmung ...

das Handeln und Verhalten der so genannten Gesellschaft / der Bevölkerung / des Volkes …

erschöpft sich bekanntlich in Beschwerden und daraus folgenden Forderungen an die Politik …



und das Idiotischste daran ist … dazu das Vehikle der Medien zu benutzen …

bzw zu glauben … daß die Medien das geeignete Medium seien … das zu bewerkstelligen …



seit Menschengedenken gilt die Erkenntnis … hilf Dir selbst dann hilft Dir Gott …

und Johann Wolfgang von Goethe übersetzte das mit den Worten …



was Du ererbt von Deinen Vätern … erwirb es um es zu besitzen …

was man aber besitzt … und nicht nutzt … ist einfach sinnlose Last …



das Problem ist also nicht ein Zuviel / die Masse an Bureaukratie …

sondern das Zuwenig / der Mangel an politischer Leistung / Leitung / Formung / Führung ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa EZB ... die Frankfurter Europäische Zentralbank FEZ ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Politische Thema ...

Angela Dorothea Merkel ... Verarschung Verblödung Verchamäleonung ...







