Donnerstag, 26 Oktober 2023

Die Rechte der Menschen und ...

die Tatsachen des Geschehens ...

irgend wie ist das alles so unglaublich … so unwirklich ...

jetzt wartet alles darauf … daß die Regime in Rußland und China ... Afrika und Südamerika …



und wo sonst nicht alles einfach so zusammenbrechen … und dann haben wir hier endlich Ruh’ …

und können ‘unsere’ Demokratie endlich leben wie ‘wir’ es wollen …



und das stimmt einerseits so nicht … und andererseits ist es gar nicht das Problem …

denn selbst wenn Putins Regime zusammenbrechen würde … würde sich dort gar nichts ändern



andere würden weitermachen und sehr wahrscheinlich noch konsequenter noch schlimmer ...

und hierzulande würde sich erst recht nichts ändern ...



denn bei uns sind nicht nur ebenfalls bzw gleicherweise Kriminelle am Werk …

sondern vor allem Geisteskranke … spätestens seit Helmut Kohl ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Politische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Miasmathie Misanthropie Mimikry ...







