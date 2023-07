Dienstag, 25 Juli 2023 | 30.206

Die Menschenrechte und ... BNW ... Bildung Nachhaltigkeit Wirtschaft ...

es gab mal eine Zeit … da war Rom der Mittelpunkt der Welt …

und selbstbewußt wie die Römer schon damals waren …



wenn es etwas zu entscheiden gab … hieß es … jeder Weg führt nach Rom ...

Rom war das Ziel … bzw (je)‘der Weg war das Ziel’ ...



7 – 5 – 3 … Rom schlüpft aus dem Ei …

heißt es glaube ich heute noch im Geschichtsunterricht …



und auch Rom gibts heute noch …

aber als Mittelpunkt der Welt konnte es sich nicht halten …



das Bewußtsein bestimmt bekanntlich das Sein … und spätestens seit Albert Einstein wissen wir …

die Welt ist zwar begrenzt … dehnt sich aber immer weiter aus …



wobei Ursachen/Hintergründe/Zusammenhänge bis heute völlig unklar sind …

Tatsache ist : es wird immer wärmer … Wissen ist : bei zunehmender Wärme deht sich alles aus ...



daraus ergäbe sich also die Frage … was war zuerst ? Die Ausdehnung oder die Wärme ? …

da wären wir wieder bei der Henne und dem Ei ... also am Anfang um nicht zu sagen beim Urknall ...



post scriptum … das B steht auch für Bundesverband …

und der wiederum steht Antrieb und Bewegung … Transformation und 'enkeltaugliche' (!) Zukunft







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen