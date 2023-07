Montag, 24 Juli 2023 | 30.205

Die Menschenrechte und ...

BNE ... Bildung Nachhaltige Entwicklung ...

eine der ungelösten Fragen der Menschheit ist bekanntlich …

was war zuerst da ? … die Henne ? … oder das Ei ? ...



so … ungefähr/eventuell/vielleicht/möglicherweise …

ist das auch mit der Bildung und der Entwicklung ...



soll heißen … Bildung ermöglicht Erkenntnisse …

und wenn man die ausbrütet führt das zur Entwicklung …



Hühner sind bekanntlich intelligente Tiere …

nicht umsonst gibt es den Schlager … ‘Ich wollt ich wär ein Huhn’ …



also ich meine wirklich ‘das Huhn’ … bzw ‘die Henne’ …

denn die Hähne stehen ja offensichtlich nicht in diesem Verdacht …



wie sagte einst Louis Armstrong … als er aus der Landefähre auf den Mond hinausschritt ...

'ein Kleiner Schritt für einen Menschen … aber ein Großer für die Menschheit' ...



so ungefähr (s.o.) ist das auch mit dem Großen bzw dem so genannten Kleinen Unterschied …

zwischen Huhn und Hahn … wenn Sie wissen was ich meine . . . (Verzeihung 'Satchmo') ...







