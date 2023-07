Sonntag, 23 Juli 2023 | 29.204

Die Menschenrechte und ...

der Gang der Dinge ...









Angela Merkel haben wir überstanden …

aber die Konsorten machen noch schlimmer weiter ...



jetzt haben wir anscheinend auch Anne Will überstanden …

aber auch deren Konsorten werden weiter und alles noch schlimmer machen ...



jetzt gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber …

ob wir im Bezug auf den Klimawandel den Point Of No Return erreicht haben oder nicht



de facto sind wir auf der Überholspur aber längst über diesen Punkt hinaus …

denn objektiv kann kein Zweifel daran bestehen …



daß zwar nicht die Menschheit an und für sich …

aber die politisch interessiert Handelnden bzw sich aktiv wie passiv Verhaltenden ...



längst weiter sind …

und sich in einem Zustand völliger geistiger Umnachtung befinden ...







