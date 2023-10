Dienstag, 24 Oktober 2023 | 43.297

Die Rechte der Menschen und ...

die anscheinend unvermeidliche Atombombe ...

es gibt hier den so genannten ‘EU-Gedenktag für die Opfer totalitärer bzw autoritärer Regime’ …

mit dem die Machthaber der Europäischen Unions Regime uns schützen wollen …



genauer gesagt ‘unsere’ Demokratien’ … was in mehrfacher Hinsicht ebenso scheinheilig und heuchlerisch wie dumm und blöd ist … um nicht zu sagen kriminell und verbrecherisch ...



denn natürlich schützt uns … also das Volk … niemand davor … daß Putin und oder sonst wer

nicht doch noch die Atombombe einsetzen …



ebenfalls unter dem Vorwand er müsse ‘sein’ Volk bzw ‘seine’ Art von Demokratie schützen ...

gegen eine vermeintliche Übermacht des Westens …



bzw er müsse den Dingen zuvor kommen nach dem Prinzip … Angriff ist die besten Verteidigung ...

wie ja schon der Überfall auf die Ukra-ine so drastisch demonstriert ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit-geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen / Schöpfung / Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Hyäne / Teufels Großmutter / Hölle ...







