Donnerstag, 20 Juli 2023 | 29.201

Die Menschenrechte und ...

die menschliche Prxis ...

der 20. Juli … einer der berühmt-berüchtigten ‘Was-wäre-wenn-Tage’ …

aber wir sind nicht im Jahr 1944 sondern im Jahr 2023 …



und es geht auch nicht darum zu verstehen was damals war …

sondern es geht darum herauszufinden warum denn nun trotz und alledem



‘die Welt’ (…) nichts gelernt hat aus den Vorgängen von damals …

und auch nicht aus dem was inzwischen so abgelaufen ist …



in der Theorie ist immer alles so einfach … da haben wir zumindest dort und oder hier ...

Demokratie … das heißt das Volk herrscht …



und manchenorts klebt sich das Volk fest … in der Absicht zu herrschen …

und merkt doch nicht … daß es sich nur selbst im Wege steht ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen