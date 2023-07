Mittwoch, 19 Juli 2023 | 29.200

Die Menschenrechte und ...

die so genannte begleitende Sterbeilfe ...

seit Menschengedenken kennt die Welt so genannte Geburtshelfer … an sich durchweg Frauen ...

also eigentlich Geburtshelferinnen … bekannt auch unter dem Namen Hebamme ...



während die männlichen Hebammen später die Berufsbezeichnung (Geburts)’Pfleger’ erhielten

das Aufgabengebiet aber nicht weiter differenziert wurde …



es ist schon schwer genug … überhaupt auf diese unsere Welt zu kommen …

und angesichts der objektiv unendlich vielen Möglichkeiten ein fast unglaublicher Zufall …



daß es diese rund acht Millionen Menschen die zur Zeit hier leben überhaupt geschafft haben …

gleichwohl wird versucht … möglichst viele dieser Menschen vom Leben in den Tod zu fördern ...



unter anderem durch so genanntes ‘Begleitetes’ bzw angeblich ‘Humanes’ Sterben ...

statt alle Möglichkeiten der perimortalen Begleitung und Hilfe auszunutzen ...







