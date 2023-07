Montag, 17 Juli 2023 | 29.198

Die Menschenrechte und ...

die Leidensfähigkeit der Menschen ...

der 17. Juli … einer der denkwürdigsten Tage des Jahres …

denn an einem solchen wurde Angela Dorothea Gottesgeschenk Kasner Merkel Sauer geboren ...



und was Gott uns schenkt …

soll wir Menschen bekanntlich auch dankbar annehmen und nicht hochnäsig ablehnen ...



oder wie Alfred Herrhausen mal sagte …

es kommt nicht darauf an … was und wieviel man wovon hat … sondern was man damit macht …



und genau da liegt der Hase im Pfeffer … daß das Volk … Demokratie hin / Diktatur her …

nichts ‘gemacht’ hat mit diesem Geschenk … sondern er sie es ‘hat machen lassen’ …



deshalb haben wir … statt ständig nachzusehen … was sie macht …

jetzt das Nachsehen … und müssen schlucken was sie uns eingebrockt hat ...







