Sonntag, 16 Juli 2023 | 28.197

Die Menschenrechte und ...

die so genannte Sterbehilfe ...

wir wissen schon … der Mensch oder besser gesagt die Menschen sind divers …

sie sind vor allem aber pervers !!! ...



anders ist das nicht erklärbar … daß einzelne Potentaten Welt!kriege von Zaun brechen ...

dann aber die ganze Welt in der einen oder anderen Form sich daran beteiligt und umsetzt ...



dann gibt es noch den Spruch … was Gott … weil Sonntag ist … zusammengefügt hat …

soll ‘der Mensch’ nicht ‘scheiden’ …



warum entsprechend nicht auch gilt … was Gott zum Leben gebracht hat soll der Mensch nicht Töten …

bleibt unerfindlich …



die einschlägig interessierten Politiker begründen ihr Handeln und Verhalten damit …

es ginge ums ‘Humane Sterben’ …



es wäre schön und existenziell wichtiger …

daß sie sich endlich mal ums Humane Leben kümmern ...







