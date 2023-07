Dienstag, 18 Juli 2023 | 29.199

Die Menschenrechte und ...

die Menschenarten ...

es ist inzwischen nicht nur allgemein bekannt sondern auch anerkannt …

daß es nicht nur weiblich und männlich gibt …



sondern auch ‘anders’ bzw eben ‘divers’ und abweichend oder so …

und daß diese Unterschiede in Bezug auf die Menschenrechte keinen Unterschied machen ...



oder geht es hier in Anlehnung an den so genannten ‘kleinen’ Unterschied …

gar um den ‘GROßEN’ Unterschied (?) ...



denn es geht insoweit gewissermaßen um die Hardware … die Physis ...

also um die Anerkennung einer faktischen Tatsache … gewissermaßen einer Betonwand …



es ist zu befürchten … daß sich das auf die Software nicht übertragen wird …

weil die Mächtigen sich schon nicht selbst in Frage stellen … geschweige die Geistlichen ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen