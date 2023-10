Montag, 23 Oktober 2023 | 43.296

Die Rechte der Menschen und ...

die Vermehrung der Menschen ...

es ist sicher richtig ... von einer so genannten Regierung zu verlangen ...

daß sie bei ihren Überlegungen und Aktivitäten den Aspekt des Sozialen nicht vergißt



aber ... den so genannten Sozialstaat zum Inbegriff des Staates an und für sich zu erheben

ist mehr als Schwachsinn ... das ist kriminell !!!



*



es gibt überall und immer wieder Dinge die sich auf mehr oder weniger geheimnisvolle

Art und Weise vermehren … wie es schon in der Bibel heißt … seid fruchtbar und mehret Euch ...



das heißt ‘ein’ Prinzip der Vermehrung ist die Fortpflanzung …

zum Beispiel wenn zwei zusammen was tun und für Nachwuchs sorgen …



es gibt aber auch den umgekehrten Fall … also daß eine(r) nichts (!!!) tut …

und sich trotzdem was vermehrt … zum Beispiel die Bureaukratie …



zum Beispiel Angela Dorothea Merkel …

die 16 wenn nicht 30 Jahre lang nichts getan hat …



und nun muß Halb-Moabit mit neuen Bureaus bebaut werden …

um das weiter zu bearbeiten … was sich da an Rückstand aufgestaut hat ...



einfach weil man sich nicht davon trennen kann und will …

und vor allem auch alles Neue gleich dorthin weitergeschoben werden kann ...



*



die Frankfurter Buch Messe ...

ist rum … es lebe die Frankfurter Europäische Zentralbank …



von den Büchern wieder zum Geld ...

irgend wie geht ja Eins nicht ohne das Andere ...



im doppelten wenn nicht mehrfachen Sinne …

doppio passo / multiplo senso …



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanien Belgien Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Entwicklung Leben ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Verzweiflung Tod ...







