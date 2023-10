Sonntag, 22 Oktober 2023 | 42.295

Die Rechte der Menschen und ...

die Angst sie zu nutzen ...

es gibt offizielle Darstellungen und Erklärungen von deutschen Politikern und Verbänden …

der Art … man habe Angst vor China weil … ‘die deutschen Behörden machtlos seien’ ...



es gibt schlechterdings keinen Maßstab an dem man messen könnte …

wie geisteskrank eine solche Einlassung ist …



wenn man den Kampf welcher Art auch immer mit China deutschen Behörden überläßt ...

ist das noch unter dem Niveau ‘der Angst des Kaninchens vor der Schlange’ ...



es liegt nun mal in der Natur der Sache … daß Quantität den Ausschlag gibt …

wenn sie nicht qualitativ gesteuert wird …



ein falsch beladenes Schiff muß nicht unbedingt untergehen …

wenn es von einem qualifizierten Kapitän gesteuert wird …



oder wie neulich … hat einer ein Güllefaß transportiert ohne zu bedenken …

daß Flüssigkeit in einer Kurve eigenständige Kräfte entwickelt und sich selbständig macht ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger ... Welten Würger ...

geo / cosmo / astro / metro - strato politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

DFS ... Deutsche Flug Sicherheit ...



Angela Dorothea Merkel ... ADM ...

Abbruch Durchbruch MastundSchotbruch ...







