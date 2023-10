Freitag, 20 Oktober 2023 | 42.293

Die Rechte der Menschen und ...

die Seiten der Rechte ...

seit Menschengedenken weiß man … daß alles seine zwei Seiten hat …

unter anderem auch die Biotechnologie … hier wieder unter anderem die Herstellung von Wein …



einerseits eines der köstlichsten Genußmittel … andererseits Gefahr und Risiko des Rausches …

der zwar schon vielen Menschen zum Leben verholfen … viele aber auch das Leben gekostet hat ...



das Neueste in diesem Bereich ist die Gen-schere … mit der bestimmte Gene gezielt

ausgeschaltet verändert herausgeschnitten entnommen entfernt ersetzt ausgetauscht werden können



so genanntes Genom-editing als Art Fortschritts bzw Zukunftsschreibung wenn nicht Schöpfung

als Gegensatz zur Dokumentation und Auswertung bzw Geschichtsschreibung ...



eigentlich ein Unding … daß der Mensch bewußt seinen natürlichen Lebensraum verläßt …

wenn es nicht schon so Musterbeispiele gäbe die Wladimir Putin und Angela Dorothea Merkel ...

*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa EZB ... die Frankfurter Europäische Zentralbang FEZ ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema .. Bildung Erziehung Schule Gymnasium Universität .

Angela Dorothea Merkel ... Verarmung Verarschung Verblödung Verwahrlosung Verkommung ...







