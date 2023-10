Donnerstag, 19 Oktober 2023 | 42.292

Die Rechte der Menschen und ...

das Leben nach einer Schwangerschaft ...

im Zusammenhang mit Corona ist inzwischen zunehmend die Rede …

von einer so genannten post-pandemischen Phase …



gar von einem ‘Übergang’ zu einer so genannten post-pandemischen Phase …

in der man allmählich zum business as usual zurückkehren könnte ...



es bedürfe dringend einer breiten Präventionsoffensive mit gezielten Maßnahmen und Strategien ...

und natürlich dieser unvermeidlichen Merkelschen Zusammenarbeit und Partnerschaften …



kein Mensch will bis jetzt das wahrhaben …

daß es nach Corona keine Rückkehr zum status ante quo gibt ...



sondern daß Corona die Dinge nachhaltig völlig verändert hat …

etwa so ähnlich wie man nach einer Schwangeschaft und wenn das Kind auf der Welt ist …



nicht zu dem Zustand vor der Geburt des Kindes zurückkehren kann …

sondern sich konsequent auf ein neues und völlig anderes Leben einstellen muß ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und die Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Miasmathie Misantropie Mimikry ...







