Mittwoch, 18 Oktober 2023 | 42.291

Die Rechte der Menschen und ...

die Chancengleichheit ...

einer der Lieblingsbegriffe der Politiker und derjenigen Agenten Akteure Aktivisten …

die angeblich Forderungen an die Politiker haben … ihnen de facto aber zuarbeiten …



ist der Begriff der Chancengleichheit …

was wird nicht alles veranstaltet um nicht zu sagen verunstaltet …



um eine angeblich fehlende Chancengleichheit zu ermöglichen und herzustellen …

aufrecht zu erhalten und natürlich auch ständig zu verbessern und zukunftsfähig zu machen ...



einer der typischen Bereiche … wo der unbefangene Bürger sich fragt … wie kommt das …

daß die Politiker heute ungeniert an einem Projekt arbeiten … das in zehn Jahren bestehen soll …



obwohl es bereits Jahrzehnten (!!!) längt bestehen sollte und müßte … und immer wieder nur

scheinheilig als Ausrede für Untätigkeit und Unfähigkeit benutzt worden ist / weiter wird ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA CDN KNG ...



das Po-litische Thema ... Bandel Handel Wandel ...

Angela Dorothea Merkel ... Auslieferung Isolierung Versklavung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen