Dienstag, 17 Oktober 2023 | 42.290

Die Rechte der Menschen und...

das Radarsystem der Politiker ...

Radar ist ein System zur Ortung von Dingen in einem bestimmten Raum …

wobei nicht immer sicher ist … was das nun eigentlich ist … was man da ‘auf dem Radar’ hat …



was also unter Umständen wenig Zeit aber viel Raum für Interpretation läßt …

unter der Bedingung daß man nicht vor der Zeit am Ende den Weltraum zerstören würde …



darin liegt überhaupt das ganze Dilemma des Ge-brauchs und des Miß-brauchs des Radars ...

man kann Dinge ‘sehen’ auf die man reagieren müßte … aber nicht über-reagieren will ...



während umgekehrt Dinge ohne jedes Radarsystem mit Händen zu greifen sind …

und ebenfalls nicht reagiert wird …



weil man vor Angst wie das Kaninchen vor der Schlange erstarrt…

da wird der Präventionsradaralso zum Paradoxon politischen Handelns und Verhaltens ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexitgeschädigten Briten / die nicht mehr ganz so großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen / Fortpflanzung / Zukunft ...

Göttlichkeit ... Schöpfung / Urknall ...



Angela Merkel ... Teufels Großmutter ...

Vernichtung / Zerstörung / Apokalypse ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen