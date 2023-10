Montag, 16 Oktober 2023 | 42.289

Die Rechte der Menschen und ...

die Präservative ...

was ist der Unterschied zwischen Präventiv und Präservativ ... ?

also wenn man zum Beispiel merkt daß die Nachbarin Kriegsvorbereitungen trifft …



und man sich sagt … Angriff ist die beste Verteidigung … und also selbst den Krieg beginnt …

dann ist das ein Präventivkrieg ...



also gewissermaßen das Gegenteil von einem Präservativ …

denn der Krieg soll ja gerade ganz bestimmt stattfinden und nicht etwa verhindert werden ...



wenn man dagegen merkt … daß die Nachbarin einen als Vater ihrer Kinder auserkoren hat …

und man sich sagt … Gott verhüte … oder so … und also selbst Familienpolitik bestimmen will ...



dann wäre das ein Fall für ein Präservativ ,,,

ohne damit dem Zufall bzw dem Schicksal allzu sehr ins Geschäft zu pfuschen …



denn das Risiko des Versagens bzw Verlierens ist fast genau so hoch …

wie wenn man einen Krieg anzettelt ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentarische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanien Belgien Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Lebenssinn Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Sinnlosigkeit Gottlosigkeit ...







