Samstag, 15 Juli 2023 | 28.196

Der Angriffskrieg der Angela Dorothea Merkel und ...

ein Weg ohne Zurück ...

allgemein spricht man immer von einem Ziel …

und daß es auch mindestens einen Weg zum Ziel gibt ...



abgesehen vom alten Rom … wo es nicht nur hieß … daß viele Wege nach Rom führen ...

sondern alle (!) Wege …



im übertragenen Sinne ist es aber gewissermaßen umgekehrt …

denn im Grunde genommen führt kein Weg wirklich zum Ziel …



sondern der Weg als solcher ist das Ziel ...

was nach der Erkenntnis … daß niemand zweimal in denselben Fluß springen kann ...



zum Ausdruck bringen soll … daß ja ständig alles in Bewegung ist …

und sich ständig inclusive des Drumherum alles verändert ...



‘der Weg / das Ziel’ .. das läßt sich auch auf Angela Dorothea Merkel übertragen ...

anfangs dachte man noch … ihr Weg führt geradenwegs in die Katastrophe …



bald war aber klar …

Angela Merkel ist (!!!) die Katastrophe ...







