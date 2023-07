Mittwoch, 12 Juli 2023 | 28.193

Die Verfassung und ...

der Angriffskrieg der Angela Dorothea Merkel ...

früher … also ich meine ganz früher … als es noch keine Kaiser und Könige gab etc ...

war die gesellschaftliche und konsequenterweise verfassungslose Ordnung ganz einfach …



so genannte Männer zogen so genannte Frauen …

die auch damals schon längere Haare hatten als Männer



an eben diesen Haaren hinter sich her in ihre Höhle … und was dort geschah … hinter den

nicht nur nicht verschlossenen sondern gar nicht vorhandenen Fenstern und Türen …



verschweigt des Sängers Höflichkeit ...

denn gesungen wurde wahrscheinlich auch damals schon ...



beim jetzigen Stand der Dinge wäre das unsere einzige Chance die Merkel loszuwerden ...

wenn der Purin sie sich schnappt und irgend wie auf seine Datscha zieht …



oder ihr Asyl gewährt wie dem Edward Snowden … inclusive Staatsbürgerschaft und Pension ...

eine unvermeidliche Entwicklung … wenn mal wieder jemand geheime Dokumente veröffentlicht ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen