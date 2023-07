Dienstag, 11 Juli 2023 | 28.192

Die Verfassung und ...

der Angriffskrieg der Angela Dorothea Merkel ...

wir haben eine Verfassung … das ist allgemein bekannt und auch anerkannt ...

bloß weiß niemand nichts Rechtes damit anzufangen …



abgesehen davon … daß die Rechten anfangen … damit was anzufangen …

paradoxerweise aber was ‘Linkes’ ...



laut Verfassung haben wir fünf hauptamtliche Verfassungsorgane …

die dafür sorgen sollen … daß die vorgesehene verfassungsmäßige Ordnung auch hergestellt wird



bekanntlich versteht man unter Verfassung auch den körperlich geistig seelischen Zustand …

von Menschen … insbesondere denjenigen die verfassungsmäßige Verantwortung tragen sollen …



so gesehen geht es hier dann jedoch nicht um Organe der konstitutionellen Verfassung …

sondern um Organe des institutionalisierten Schwachsinns ...



objektiv besteht kaum ein Unterschied zwischen dem Schwachsinn der Frau Merkel …

die den Krieg verhindern müßte … sich aber lieber an ihrer Macht aufgeilt ...



und dem Schwachsinn derjenigen … die Frau Merkel (…) verhindern müßten ...

sich aber lieber an ihren dadurch möglich Geschäften und Pfründen aufgeilen ...







