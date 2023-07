Sonntag, 09 Juli 2023 | 27.190

Der Angriffskrieg des Wladimir Wladimirotwitsch Putin ...

Der Angriffskrieg der Angela Dorothea Merkel ...

in der allgemeinen Sprachregelung ist immer die Rede vom Angriffskrieg des Herrn Putin …

und das ist in mehrfacher Hinsicht falsch bzw irreführend bzw unvollständig …



(1) dieser Krieg hätte von Angela Merkel verhindert werden können und müssen …

deshalb ist das was da abläuft nicht der Krieg von Herrn Putin sondern der von Frau Merkel ...



(2) richtig ist daß Putin die Ukra-ine angegriffen hat ...

falsch ist … diesen Krieg deshalb immer nur als Angriffskrieg des Herrn Putin zu bezeichnen …



und damit im engeren Sinne seinen Angriff auf die Ukra-ine zu meinen …

denn abgesehen davon … daß Frau Merkel diesen Krieg hätte verhindern können und müssen ...



und abgesehen auch von der Nichtanzeige diesbezüglicher Pläne und Vorbereitungen …

deren Details sie geradezu mit Putin erörtert und mehr oder weniger abgesprochen hat ...



führt sie auch selbst einen Angriffskrieg …

hier zunächst mal etwas kurz gesagt … auf den gesunden Menschenverstand ...



de facto aber auf die gesamte vor dem Krieg bestehende so genannte Welterbekultur …

bzw auf die teilweise bereits jetzt schon unrettbar verlorene Zivilisation ...



(3) Merkels Handeln und Verhalten wiegt weitaus schwerer als das von Putin ...

es ist wie der Splitter im Auge von Putin und der Balken im Auge von Merkel ...



bzw daß das niemand sehen und wahrhaben will ist ein typisches Beispiel dafür ...

'den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen' ...



der Weg zum Frieden im Sinne von 'der Weg ist das Ziel' ...

führt also nur über die Aufarbeitung des 'Erbes' von Angela Merkel und ihres Ziehvaters Helmut Kohl







