Sonntag, 15 Oktober 2023 | 41.288

Die Rechte der Menschen und ...

die Beharrlichkeit / Unveränderlichkeit der Natur ...

das Leben wird bekanntlich und unwiderleglich vorwärts gelebt … und rückwärts verstanden …

trotzdem wird ständig hartnäckig versucht …



zu beweisen … daß er auch gewissermaßen umgekehrt geht ...

also zum Beispiel vorausschauend zu leben obwohl man nichts begreift geschweige versteht …



oder gar adaequat re-agiert und agiert ...

weder im Nachhinein noch aktuell oder gar vorausschauend für die Zukunft ...



auch damit beschäftigt sich die bereits erwähnte Studie der DAK …

die sicherheitshalber nicht nur mit dem Begriff Prävention agiert … sondern Präventions-radar …



erfahrungsgemäß läßt sich aber die Natur nicht vor-greifen …

weil jeder Eingriff in die Natur die Natur ja künstlich verändert …



und zwar aggressiv (!!!) um nicht zu sagen demonstrativ in einer Weise …

daß das nicht mal mit Künstlicher Intelligenz beherrschbar wird ...



eine Entwicklung … die den Möglichkeiten natürlicher Intelligenz längst entglitten ist ...

und sich in einer Welt sui generis bzw einem anderen Universum befindet ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger ... Welten Würger ...

geo / cosmo / astro / metro / strato - politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Abbruch Durchbruch MastundSchotBruch ...







