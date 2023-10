Samstag, 14 Oktober 2023 | 41.287

Die Rechte der Menschen und ...

wer und was auch immer seine Zustände hat ...

der Zustand der Wirtschaft gibt Anlaß zur Sorge ...

das Verhalten der Bureaukratie gibt Anlaß zur Beanstandung …



die Arbeit der Politik gibt Anlaß zur Kritik …

‘und so weiter und so fort’ … sagt Anne immer …



bzw … das sagen die Medien … das Sprachrohr ‘der’ und ‘für die’ Öffentlichkeit ...

die also wie ein Chamäleon ständig und überall präsent sind ...



dieses Zauberwesen … das seine Opfer auch in den entlegensten Ecken und Winkeln findet …

und ‘fischt’ … und wenns drauf ankommt sich im Nu auf die Bäume flüchtet ...



und sich im eigenen Interesse der jeweils opportunen politischen Farbe anpaßt …

und sich zwar über alles Mögliche aufregt … aber keinerlei sinnvolle Politik anregt ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung Erziehung Schule ...

Angela Dorothea Merkel ... Verarmung Verwahrlosung Verblödung ...







