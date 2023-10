Freitag, 13 Oktober 2023 | 41.286

Die Rechte der Menschen und ...

das Wohlbefinden der Politiker wmd ...

es ist ja nicht nur ‘der Staat’ … der irrsinnig viel Geld einnimmt ...

das er den Bürgern durch Gesetze und Verordnungen mehr oder weniger gewaltsam wegnimmt ...



sondern es sind auch jede Menge andere Institutionen Organisationen Vereine etc …

die wie gesagt irrsinnig viel Geld einsammeln durch mehr oder weniger freiwillige …



(Mitglieds)Beiträge Spenden Vermächtnisse etc … und die dann überlegen müssen …

wie sie das Geld wieder halbwegs sinnvoll und gerechtfertigt ausgeben …



eine bevorzugte Ausgabentechnik ist dabei … angeblich wissenschaftliche Studien zu machen ...

wie die DAK zum Beispiel gerade über das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen …



was natürlich auch wichtig ist … wichtiger wären aber Untersuchungen über das Wohlbefinden

der Politiker obwohl die das ganze Geld praktisch nur für das eigene Wohlbefinden ausgeben ...



der Politische Lifestyle ...

die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit Versorgung Pflege ...

