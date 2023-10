Donnerstag, 12 Oktober 2023 | 41.285

Die Rechte der Menschen und ...

die Entwicklung der Dinge ...

es heißt immer … ‘der Zustand’ … gibt Anlaß zur Sorge …

also der ‘ZuStand’ … von Wirtschaft Bureaukratie Politik Kirche etc etc ...



es ist aber so … zum Beispiel ‘still ruht der See’ ...

auch der Zustand eines still ruhenden Sees kann Anlaß zur Sorge geben …



zum Beispiel weil er zusehend versumpft verdreckt vermüllt ...

akute Gefahr geht aber nur aus von etwas was sich bewegt … auch der und oder die See …



und das sind 'die' Politiker 'die' Bureaukraten 'die' Wirtschaftsbosse 'die' Kirchenpäpste wmd etc …

die sich zwischen ihren völlig sinnlosen Terminen hektisch hin und her bewegen …



und dabei rücksichtslos über Leichen gehen …

über die Kranken in den Kliniken … und schlimmstenfalls über die Opfer ihrer Kriege ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Misanthropie Mimikry Mikadie ...







