Die Rechte der Menschen und ...

die Mängel des Menschseins ...

objektiv haben wir eine vergleichsweise hohe Arbeitslosigkeit …

und relativ einen noch höheren Arbeitskräfte-mangel … genauer gesagt Fachkräfte-mangel …



was ja eigentlich irgend wie paradox ist …

aber die einschlägigen Strategen Experten Denkfabriken etc …



haben natürlich auch längst herausgefunden … warum wieso woher das kommt ...

das läge an einem Ideen-mangel ...



mehr noch … sie haben herausgefunden daß …

wenn man langgediente wissende erfahrene aber entsprechend teure Profis ...



durch völlig ungebildete ausländische aber entsprechend billige Handwerker ersetzt ...

das unweigerlich nicht nur zum Mangel sondern zum Verlust von Know-how führt ...



