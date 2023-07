Samstag, 08 Juli 2023 | 27.189

Die Rechte der Menschen ...

'wehret den Anfängen' ... und das heißt zum Beispiel ...

je schneller die Feuerwehr dort ist wo ein Brand auszubrechen droht ...



desto größer ist die Chance ...

daß er auch wirksam bekämpft werden kann ...



wie schnell die Feuerwehr im Einsatz ist ... demonstriert und präsentiert sie am Wochenende

mit einem Erlebnistag auf dem Gelände des ehemals TXL Flughafens Tegel ...



der ganz im Zeichen des aktiven Mitmachens steht ...

beim Brände löschen ... Erste Hilfe leisten etc ...



wer in der Tor Straße in Mitte sein Bureau hat kann das aber auch jeden Tag mehrmals erleben ...

vor allem ... wie die Feuerwehr nicht nur Brände bekämpfen muß ...



sondern sich vor allem erstmal durch den Verkehr kämpfen muß ...

bzw den Schachsinn der Berliner Verkehrsverhinderungspolitik ...



für Enwohner und Anwohner ... Touristen und Technikfreaks ...

www.berliner-feuerwehr.de ...







