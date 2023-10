Dienstag, 10 Oktober 2023 | 41.283

Die Rechte der Menschen und ...

das Recht auf Glauben ...

glauben heißt nicht wissen … sagt das Volk in seiner unnachahmlichen Treffsicherheit …

und so gibt es denn auch die unterschiedlichsten Kombinationen dieser Begriffe ...



es gibt Menschen … die nichts wissen und auch nichts glauben .,..

es gibt Menschen … die wissen … und deshalb nicht glauben …



und es gibt Menschen … die wissen und trotzdem auch was glauben ...

es gibt zum Beispiel Menschen … die glauben daß der Mensch vom Affen abstammt …



und das wird bestätigt dadurch … daß sich manche Menschen auch so benehmen …

als würden sie vom Affen abstammen … vorzugsweise zum Beispiel Politiker …



und es gibt Menschen … die nicht nur einfach glauben … sondern verbreiten was sie glauben

nach dem Prinzip … seid fruchtbar und mehret Euch … deshalb stirbt der Glaube nie aus ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit-geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen Fortpflanzung Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Mißhandlung Vergewaltigung Apokalyse ...







