Samstag, 08 Juli 2023 | 27.189

Die Rechte der Menschen im allgemeinen ...

und die von Boris Becker im besonderen

Boris Becker hat nicht nur eine neue Frisur ...

was in den einschlägigen Medien natürlich nicht unentdeckt geblieben ist ...



sondern feiert sicher nach wie vor seinen historischen Sieg in Wimbledon ...

den ihm ja niemand nehmen kann ...



im Gegensatz zu seiner Freiheit ...

was angesichts der so genannten Zeitenwende die Frage aufwirft ...



ob und ggfls wann Politiker sich mal mit der Frage auseinandersetzen ...

welchen Sinn die aktuelle Praxis von Strafjustiz bzw Strafvollzug machen ...



denn im Fall von Boris Becker war das wohl eher ein historischer Mißbrauch.von Strafe und Recht ...

was die einschlägigen Medien natürlich nicht interessiert ... eher im Gegenteil ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen