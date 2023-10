Montag, 09 Oktober 2023 | 41.282

Die Rechte der Menschen und ...

das Recht auf Demokratie ...









natürlich könnte man sagen … die Menschen haben ein Recht auf Demokratie …

denn umgekehrt hat natürlich niemand ein Recht … jemanden zu vergewaltigen …



nicht en detail geschweige en gros ...

und auch nicht nur einmal ein bißchen geschweige massiv brutal rücksichtslos permanent …



das Problem ist … daß kein Mensch bereit ist … sich mal damit auseinander zu setzen ...

was das eigentlich ist … Demo-kratie … also Herrschaft des Volkes ...



natürlich nicht diejenigen ... die dauernd herrschen wollen ...

erstaunlicherweise aber auch nicht diejenigen ... die dauernd be-herrscht werden ...



eines der größten Mißverständnisse ist … daß dieser Begriff rein quantitativ ‘begriffen’ wird ...

so als käme es immer auf irgend welche Mehrheiten an …



Demokratie ist aber per se ein qualitativer Begriff …

es geht nicht um das Meiste sondern um das Beste ...



Demokratie kann also rein technisch nur sinnvoll bzw bestimmungsgemäß funktionieren ...

wenn Einer an der Spitze der Beste ist wmd … bzw das noch halbwegs brauchbar relativiert wird



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats-Europäischen Nachbarn ...

Spanien Belgien Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Entwicklung Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Verzweiflung Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen