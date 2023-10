Sonntag, 08 Oktober 2023 | 40.281

Die Rechte der Menschen und ...

die Freiheit / die Sicherheit / die Wahrheit







(fast) alle arbeiten sich ab an Trump und Putin … an Xi Jinping und Elon Musk …

und kaum jemand an der eigentlichen Ursache der ganzen Misere …



an Angela Dorothea ‘Gottesgeschenk’ Merkel Sauer Kasner ...

und ihrem immer wieder erklärten Handlungs und Verhaltensprinzip ..



Politik ist ein Spiel … und das muß Spaß machen … also ihr selbst ...

einfach so … l’art pour l’art … arglos … sinnlos … wertlos ...



um so mehr … je weniger die anderen noch was zu Lachen haben … subjektiv …

und die Welt zusammenbricht … objektiv ...



das Problem ist … wir kommen an Hannah Arendt nicht vorbei …

'Wahrheit gibt es nur zu Zweien' …



das Problem ist und bleibt … (auch) Angela Merkel hat ja ‘ge-han-delt’ …

das heißt … ‘ver-sagt’ (!) haben die anderen … die (auch) hätten handeln müssen ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Würger ...

geo / cosmo / astro / metro / strato - politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Abbruch Dammbruch Mastundschotbruch ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen