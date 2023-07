Donnerstag, 06 Juli 2023 | 27.187

Die Rechte der Menschen und ...

die Zeitenwende ...

was heißt ‘Zeitenwende’ ???

auch heute / heutzutage / nach wie vor …



geben Leute den Ton an … die die (Klima etc)Aktivisten von damals …

auf dem Scheiterhaufen verbrannt haben …



wie beispielsweise den ‘Reformator’ Jan Hus heute im Jahre 1415 …

es hat sich also nichts geändert … geschweige die Zeit oder gar die Zeiten ...



und auch das heute noch immer unter tatkräftiger Mitwirkung so genannter Recht-sprechung …

die sich eben nicht gemeinnützig sondern als persönliche Anmaßung geriert ...



Rechtsprechung müßte jeden Tag eine Art Start-up sein …

statt dessen wird der Fort-schritt nicht nur gefesselt sondern auch noch angekettet ...







