Samstag, 07 Oktober 2023 | 40.280

Die Rechte der Menschen und ...

ihre Grenzen - s. die Freiheit / die Liebe Gottes...

daraus ergibt sich allerdings umgekehrt wiederum die Frage …

wie kann man sich als Erwachsener Wissender Erfahrener ... wehren ...



gegenüber einer Jugend …

die sich im Vollbesitz ihrer geistigen sellischen körperlichen Kräfte glaubt …



und so tut / so handelt / sich verhält ...

als hätte sie die Weisheit mit Löffeln gefressen …



im Prinzip ist auch das wieder genau so bloß umgekehrt … das heißt man muß sich wehren …

regelmäßig ständig permanent … und es zumindest permanent versuchen ...



bzw versuchen … das an objektiven Kriterien festzumachen …

wenn zum Beispiel jemand behauptet … trotz einer Flasche Wein voll fahrtüchtig zu sein ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten / Brahmanisten / Dalailamaisten ...

die Hinduisten / Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...Bildung Erziehung Schule Handwerk Universität / das Leben ...

Angela Dorothea Merkel ... Verarschung Verarmung Verwahrlosung Verblödung ...







