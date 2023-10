Freitag, 06 Oktober 2023 | 40.279

Die Rechte der Menschen und ...

die Möglichkeiten der Menschen ...

Sie haben Forderungen an die Regierung … und beschweren sich darüber …

daß die Regierung Ihre Forderungen nicht erfüllt …



obwohl sie aus Ihrer Sicht dringendst unumgänglich existenziell sind ...

und das Schicksal der Menschen und des Planeten auf dem Spiel steht …



das Problem ist aber nicht die Regierung … das Problem sind Sie …

weil Sie handeln und sich verhalten wie kleine Kinder …



die von ihrem Vater fordern …

daß er ihnen existenziell wichtige Dinge vermittelt wie Nahrung Bekleidung Bildung ...



und stattdessen das Vermögen der Familie in der Spielbank ausgibt …

und sich selbst / Familie und Verwandtschaft / dem gesamten Umfeld schadet ...



Sie sind zwar formal noch Kinder … Sie sind aber nicht mehr 7 sondern 17 …

und mit 17 fängt bekanntlich das Leben an …



das heißt Sie sind zwar formal noch minderjährig …

de facto aber voll handlungsfähig erkenntnisfähig fortpflanzungsfähig …



also gewissermaßen das Gegenteil von einer Regierung … die zwar formal volljährig ist ...

aber handelt und sich verhält … als hätte sie nicht alle Tassen im Schrank ...



des Rätsels lösung liegt also in der Frage …

wie müßte ein 17-Jähriger handeln und sich verhalten …



der im Vollbesitz seiner geistigen seelischen körperlichen Kräfte und insofern objektiv überlegen ist …

gegenüber einem Vater … der insofern objektiv steuerbar lenkbar führbar ist ...



ein vergleichbarer Fall ist … wie kann man verhindern …

daß jemand der offensichtlich völlig betrunken ist … ins Auto steigt und wegfährt ...



wie kann man ihm die Autoschlüssel wegnehmen … oder die Schlüssel für den Safe …

oder die Brieftasche / die Kreditkarte etc etc ...



das ist doch unbestreitbar möglich … das passiert doch in der Praxis jeden Tag …

bzw mißlingt natürlich auch …



aber in einer Art und Weise ... die man beobachten und daran studieren kann …

was und wie man das beim nächsten Mal anders und besser machen könnte …



das Problem ist also ganz einfach …

daß das nicht versucht / nicht unternommen / nicht angepackt wird ... !!!



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit / Pflege / Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit / Intensivstation / Apokalypse ...







