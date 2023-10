Mittwoch, 04 Oktober 2023 | 40.277

Dei Rechte der Menschen und ...

die Not der Kirchen ....

nun wird doch Tag für Tag praktisch ununterbrochen ‘Politik gemacht’ …

und trotzdem wird nicht nur nichts besser sondern es wird dauernd alles noch schlimmer ...



noch nie war das Bedrohungspotenzial für die Menschheit bzw den ganzen Globus so groß

wie aktuell … es sieht so aus als bedürfe es nur eines Knopfdrucks und ‘orbis illapsus est’



die Ursache der Misere könnte darin liegen … daß die einschlägigen Medien und ihre Gewalt …

sich praktisch nur mit der Verbreitung des Glaubens befassen ...



glauben heißt bekanntlich ‘nicht wissen’ … wenn also praktisch uneingeschränkt nur Glaube

verbreitet wird … also Nicht-Wissen um nicht zusagen explizite Dummheit ...



ist es kein Wunder … daß selbst dieses System sich irgend totläuft …

und sich unter dem Begriff ‘Kirche in Not’ am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen will ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA / CND / KNG ...



das Po-litische Thema ... Bandel Handel Wandel ...

Angela Dorothea ... Merkel Ferkel Werkel ...







