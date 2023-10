Dienstag, 03 Oktober 2023 | 40.276

Die Rechte der Menschen und ...

der so genannte Tag der Deutschen Einheit ...

Robert Habeck … also der Bundeswirtschaftsminister und Vize-Kanzler …

bzw also Stellvertreter des Bundes-Kanzlers ..



oder soll man sagen vice versa … also umgekehrt … rückwärts … entgegengesetzt …

retour … ins Gegenteil … was also zu trennen wäre von Begriffen wie Alternative oder so ...



hat dieser Tage im Bundestag die Frage einer Abgeordneten nicht zugelassen mit dem Hinweis

'wer den Klimawandel leugnet … sollte in einer Umweltdebatte besser schweigen' …



wenn jemand mit dem Finger auf jemand anderen zeigt …

zeigen bekanntlich drei Finger auf ihn selbst zurück … mit anderen Worten ...



wenn jemand nichts mit Debattenkultur am Hut hat …

sollte er nicht ausgerechnet Abgeordneter eines Parlaments werden …



wenn jemand keine Ahnung von Politik hat …

sollte er nicht ausgerechnet Wirtschaftsminister werden ...



und wenn jemand nicht in der Lage ist … sein Machogehabe zu zivilisieren …

sollte er das nicht immer wieder so ungeniert demonstrieren ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit-geschädigten artig-großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen / Mütter / Göttinnen ...

Angela Dorothea Merkel ... Mißgeburt / Vergewaltigung / Teufelszeug bzw Großmutter ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen