Montag, 02 Oktober 2023 | 40.275

Die Rechte der Menschen und ...

die Zukunft der Menschen ...

das Menschenleben teilt sich … etwas holzschnittartig … in drei Phasen …

Jugend … Erwachsen … Senioren ...



in jeder Phase des Lebens hat man etwas vor sich … die Zukunft ...

deshalb sollte das Verhalten der Senioren enkel-tauglich sein …



die Jugend vor lauter Sturm und Drang nicht vergessen …

Mutter und Vater zu ehren …



und die Erwachsenen überhaupt eine zukunftsfähige Politik machen …

insbesondere und nicht zuletzt eben auch Familienpolitik ...



de facto und in der Praxis läuft es aber genau umgekehrt bzw noch schlimmer …

(un)verantwortliche Politiker verbrauchen alle Ressourcen und verbauen die Zukunft



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanien ... Belgien ... Ungarn (wenn die den AfD-Demokratie-Check überstehen) ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Fortschritt Leben ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Verzweiflung Tod ...







