Samstag, 01 Juli 2023 | 26.182

Die Rechte der Menschen und ...

die Rechte der Staatenlenker auf Staatsbesuche

Macron sagt Staatsbesuch in Deutschland ab ...

dabei hatte er sich doch schon so gefreut aufs Bateau Mouche auf der Spree ...



bzw aufs déjeuner und oders díner mit dem fliegenden Bundeskanzler ...

aber die Lage wird ihm zu gefährlich ...



wenn jetzt der Putin noch seinen Krieg absagt weils ihm zu gefährlich wird ...

könnte man fast schon wieder Hoffnung schöpfen ...



aber das wiederum ist wohl nicht gegen den Willen Angela Merkels zu machen ...

die nach wie vor daran festhält ... daß Putin diesen Krieg führen muß ..



möglicherweise weil ... wie ein deutsches Medium heute titelt ...

'Protokoll der Naivität ... wie Angela Merkel glaubt ... der Putin mache nur Spaß' ...



obwohl auch das wiederum in die völlig falsche Richtung geht ...

denn das Problem ist nicht ob oder wie stark sich Angela Merkel verschätzt oder verrechnet



sondern daß überhaupt keine (!!!) deutsche Regierung bisher die Absicht hatte ...

halbwegs verfassungsgemäß zur Herstellung einer verfassungsgemäßen Ordnung zu regieren



unter wohlgefälliger Begleitung der anderen Staatsorgane ...

insbesondere des Bundesverfassungsgerichts und der Bundespräsidenten ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen