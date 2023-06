Donnerstag, 29 Juni 2023 | 26.180

Die AfD und ...

die Demokratie ...

nochmal zu dem Spruch ... 'natürlich ist die AfD keine demokratische Partei ...

aber sie ist demokratisch legitimiert und deshalb muß man sie gewähren lassen' ...



das läßt sich entsprechend auch auf andere Zusammenhänge übertragen ...

zum Beispiel Medien und Journalisten ...



natürlich sind Zeitungen von (F)AZ bis (Unter)Welt etc kein journalistisches Produkt ...

sondern ein Produkt von machtpolitisch manipulierenden Medien Managern ...



von weltabscheulichen widerwärtigen Ideologen ...

von rücksichtslos gewinnstrebenden Verlegern ...



die (im Gegenteil) Journalisten/Journalismus für ihre Interessen und Zwecke mißbrauchen ...

sie dafür aber mehr oder weniger verlockend ausstatten und bezahlen ...



bzw insofern in gewissem Sinne eine Art 'soziale' Funktion wahrnehmen ...

'und deshalb ...' (s.o.) ...





