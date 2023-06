Mittwoch, 28 Juni 2023 | 26.179

Die Politische Einstellung der Menschen ...

zum Beispiel in den Ostdeutschen Bundesländern

Wolfgang Schäuble hat mal gesagt ...

wenn man einen Sumpf trockenlegen will darf man nicht die Frösche fragen ...



was vom Standpunkt politischer Verantwortlichkeit natürlich völlig unsinnig ist ...

aber Wolfgang Schäuble hat sich ja nie politisch verantwortlich gefühlt ...



ungefähr genau so unsinnig ist es zu sagen ... natürlich ist die AfD keine demokratische Partei ...

aber sie ist 'demokratisch legitimiert (???)' ... und deshalb muß man sie gewähren lassen ...



ungefähr auf diesem Niveau bewegt sich eine bevölkerungsrepräsentative Erhebung ...

in den ostdeutschen Bundesländern ...



des Else Frenkel Brunswik Instituts für Demokratieforschung in Sachsen / Universität Leipzig

zur Betrachtung ebenso unterschiedlicher wie undefinierter Aspekte bzw Begriffe wie ...



rechtsextremer Einstellung und der Zufriedenheit mit der Demokratie ...

oder Verbreitung und Umgang mit diesbezüglichen Ressentiments ...



es ist immer wieder erstaunlich ... woher völlig inkompetente Professoren (...) das Geld kriegen ...

sich über ungelegte Eier Gedanken zu machen ...



und damit genau das Gegenteil von dem ereichen ...

was angeblich beabsichtigt ist ...



jetzt hat es die AfD zwar nach wie vor nicht ins Präsidium des Bundestages geschafft ...

aber immerin schon in den Landrat ...



und mit dem wollen Leute die selbst keine Ahnung von Demokratie haben ...

jetzt einen Demokratie-Check machen ...



diese weitere Entwicklung bzw genau gesagt diese Rückkehr zum Nationalsozialismus ...

wird also genau so unaufhaltsam sein ...



wie Rußland keinen Meter ukra-inischen Boden wieder hergeben wird ...

oder China seine Ein-China-Politik aufgeben wird ... etc etc etc ...







