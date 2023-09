Sonntag, 01 Oktober 2023 | 39.274

Die Rechte der Menschen und ...

die Leiden der Menschen ...

wie ist das möglich … ??? objektiv kann kein Zweifel daran bestehen …

daß die Mehrheit der Menschheit vergewaltigt wird ...



von der Tierwelt und der sondtigen Natur mal ganz abgesehen ...

im Prinzip hat sich seit Menschengedenken nichts verändert ... nur die Dimensionen ...



und der Rest der Menschheit wie der Hahn auf dem Hof sich als Vergewaltiger geriert …

das heißt … in der Spitze sind es letztlich auch nur zwei oder drei ‘Hähne’ …



die sich je nach den Prioritäten ihrer eigenen Interessen die ‘Opfer’ zuschanzen …

zu denen also auch diejenigen Organisationen gehören ….



die vorgeben ... den Opfern helfen zu wollen …

in Wirklichkeit aber nur die Schmerzen der Vergewaltigungen lindern …



und weder die Brutalität der Vergewaltigungen en detail ...

noch den Umfang an Vergewaltigung en gros ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

geo / cosmo / astro - politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Abfahrt / Durchfahrt / Murksfahrt ...







