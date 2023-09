Samstag, 30 September 2023 | 39.273

Die Rechte der Menschen und ...

der Glaube der Kardinäle ...









wie ist das möglich ??? … daß eine Organisation wie die Katholische Kirche …

im 21. Jahrhundert nach Christi Geburt nicht in der Lage ist ...



die Mitglieder ihres Vereins hinreichend zu schützen ...

die obersten Repräsentanten des Vereins aber völlig ungerührt ihre Feste feiern wie sie fallen



ein Musterbeispiel dafür … daß in der Religion wie in der Politik …

diese ganzen Aktivitäten an den Interessen der Bürger völlig vorbei gehen …



da heißt es großspurig … wir setzen uns ein mit aller Kraft … damit der Glaube lebt ...

es wäre besser … die Herren würden sich mal dafür einsetzen …



daß die Gläubigen leben … und statt Priester und Ordensleute auszubilden …

die immer wieder den gleichen Unsinn lernen und weitertragen ...



sollte man endlich mal Leute anheuern … die nicht nur glauben sondern auch wissen …

daß man göttliche Weisheit nur im eignen Spiegelbild erkennen und erleben kann ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Heilung Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Mißhandlung Tod ...







