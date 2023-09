Freitag, 29 September 2023 | 39.272

Die Rechte der Menschen und ...

das Göttliche am Menschen ...

wir wissen schon … es gibt mindestens dreierlei von allem was es gibt …

also zum Beispiel Frau Mann Divers …



wobei jede Abteilung für sich dann von einer schier unendlichen Vielfalt geprägt ist …

in allen nur möglichen Abstufungen zwischen alt und jung / groß und klein / dick und dünn etc



und so ungefähr ist das auch bezüglich Mensch und Gott bzw ‘Divers’ ...

also irgend was dazwischen … oder davor oder gar dahinter … drüber und drunter ...



Wesen … die die Geschicke dieser Welt bzw insbesondere der Menschen bestimmen …

und irgend wie Wesen einer eigenen Art sind …



zum Beispiel Elon Musk … der sich benimmt und geriert als wäre er Gott persönlich …

andererseits 10 Kinder von vier Frauen hat … was ja irgend wie menschlich ist ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa / die Frankfurter Europäische Zentralbank FEZ ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung / Erziehung / Schule ...

Angela Dorothea Merkel ... Verarmung / Verblödung / Verwahrlosung ...







