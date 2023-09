Donnerstag, 28 September 2023 | 39.271

Die Rechte der Menschen und ...

die Krankheiten der Menschen ...

Corona ist eine Infektionskrankheit durch einen bislang unbekannten Virus ...

SARS-CoV-2 … Severe acute respiratory syndrome / Corona Virus 2 …



das Heimtückische an diesem Virus ist …

daß er sich an die Rezeptoren anderer Zellen binden und eindringen kann …



was der Mensch teilweise merkt … wenn daraus Beschwerden entstehen …

zum Beispiel im Raum Lunge Nase Rachen Herz Nieren Darm und selbst im Kopf …



zum Teil aber auch nicht … wenn beispielsweise das Eindringen ins Gehirn nicht zu Kopfschmerzen

führt sondern zu geistiger Umnachtung …



es ist bereits jetzt spürbar … daß Handeln und Verhalten von Politikern Parteien Behörden …

Unternehmern Verbänden Betrieben nicht anders zu erklären ist als mit solcherart Geisteskrankheit ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Mias-mathie / Mis-anthropie / Mim-ikry ...







