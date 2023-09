Mittwoch, 27 September 2023 | 39.270

Die Rechte der Menschen und ...

die Träger der Rechte ...

‘quäle nie ein Tier zum Scherz … denn es könnt geladen sein … ’soll heißen …

Tiere haben das Recht … nicht gequält zu werden … und schon gar nicht zum Scherz’ ...



im Grunde genommen gilt das auch für Menschen … also in der Form …

'quäle nie einen Menschen zum Schernz … denn …’



dennoch ergibt sich daraus die Frage …

wer und oder was wmd (!) ist denn nun eigentlich Träger eines Rechts … (?) ...



wobei der Begriff ‘Träger’ ja nur sinnbildlich gemeint sein kann …

denn ein Mensch … der völlig hilflos / besinnungslos / bewußtlos irgend wo im Graben liegt …



hat zwar das Recht … daß ihm geholfen wird ...

aber wirklich tragen kann er eben nichts … nicht mal sein Recht …



